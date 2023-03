Công an đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh F88 tại Long An

Chiều 25/3, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết, nhiều tổ công tác của công an tỉnh đã kiểm tra hành chính các điểm kinh doanh của chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Long An.

Theo Đại tá Hồng, đây là hoạt động kiểm tra hành chính bình thường của công an.