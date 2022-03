Công an điều tra vụ máy bay bị chiếu laser khi hạ cánh

Chiều 28/3, ông Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, UBND huyện Bình Sơn đã giao cơ quan công an điều tra các vụ chiếu laser vào máy bay khi hạ cánh tại sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam).

"Cảng hàng không Chu Lai có báo cáo về việc này, do đó UBND huyện đã giao công an điều tra, làm rõ nhằm đảm bảo an toàn bay", ông Đồng thông tin.