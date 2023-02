Công an điều tra thầy giáo nghi "đụng chạm" nhiều nữ sinh tiểu học

Ngày 21/2, ông Lê Thanh An - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, hiện lực lượng công an đang vào cuộc điều tra vụ nghi liên quan đến một thầy giáo đang giảng dạy tại Trường Tiểu học Bồng Khê, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông có "đụng chạm" vào cơ thể của một số học sinh nữ trong trường.

"Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, chúng tôi đã báo cáo sự việc tới cơ quan chức năng liên quan, công an huyện họ điều tra cho khách quan. Còn đúng sai, có hay không thì đang chờ cơ quan công an vào cuộc sẽ làm rõ việc này", ông An nói.