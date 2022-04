Công an điều tra các gói thầu liên quan Công ty Việt Á

Sáng 11/4, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) do Bộ Công an khởi tố và điều tra trên phạm vi cả nước, khi có dấu hiệu sai phạm.

Tại Đồng Tháp, Bộ Công an đã ủy thác cho Công an tỉnh điều tra những gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á theo những nội dung cụ thể do Bộ Công an giao. Kết quả thế nào, Công an tỉnh sẽ báo cáo về Bộ Công an. Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh đang thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định.