Công an Đà Nẵng trực tiếp đứng bán hàng giá rẻ cho người dân

Tất cả các mặt hàng đều được Công an Đà Nẵng hỗ trợ giá gốc, riêng rau xanh miễn phí. Mỗi điểm bán được đặt một container lạnh để giữ được thực phẩm tươi, ngon. Hoạt động này sẽ kéo dài đến hết ngày 5/9.

Nhằm giảm tải áp lực cho UBND TP Đà Nẵng trong thời gian thực hiện "ai ở đâu, ở đó", sáng nay (28/8), 30 container lạnh của Công an TP có mặt trên địa bàn các phường để cung ứng thực phẩm cho người dân.

"Tiểu thương" bán hàng bình ổn giá cho người dân chính là các cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng

Tại tổ cung ứng ở chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) đại diện ban điều hành Tổ dân phố đến mua hàng được phát số thứ tự, ngồi giãn cách chờ đến lượt. Các chiến sĩ công an mặc áo quần bảo hộ, lên đơn hàng, ghi biên lai để đóng gói đúng số lượng. Phía bên ngoài một cán bộ công an túc trực hỗ trợ người dân bưng hàng hóa ra xe sau khi mua.