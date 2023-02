Công an cử thêm lực lượng hỗ trợ người dân gặp khó khi làm hộ chiếu online

Thành viên Tổ xung kích thực hiện Đề án 06 - Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân thao tác đăng kí cấp hộ chiếu qua điện thoại. Đại úy Nguyễn Sỹ Nguyên - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Trong quá trình hỗ trợ, chúng tôi tiếp nhận nhiều băn khoăn của người dân khi làm hộ chiếu online. Thực ra do người dân chưa nghiên cứu kỹ, nóng vội hoặc chưa kiên trì. Khi được hướng dẫn cụ thể thì đều thao tác nhanh, chính xác và hoàn tất việc đăng ký qua Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian ngắn".