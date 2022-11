Công an có bắt cóc Diễm My như nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai vu khống?

Khi HĐXX đặt câu hỏi có nhận ra giọng nói trong video hay không, bị cáo Nhất Nguyên không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ trả lời chung chung “Đây là video không phải do tôi đăng tải, người ta có nhiều chiêu trò cắt ghép nên tôi không trả lời”.

Trong video có tiếng hô lớn “công an bắt cóc, công an bắt cóc người”, kết quả giám định xác định giọng nói này của bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên.

Bị cáo Nhất Nguyên cũng cho rằng kết quả giám định không chính xác. Bị cáo cũng cho rằng thời điểm này xảy ra một vụ mất tích tại công an huyện, nên bị cáo quay lại để làm bằng chứng. Nhất Nguyên khẳng định Công an huyện Đức Hòa bắt cóc Diễm My.

Trong video có hình ảnh của bị cáo Lê Tùng Vân nằm ra ghế đá, la lối nhưng tất cả các bị cáo đều trả lời không biết là ai, “tôi không phải là người quay, đăng tải nên tôi không dám xác định đó là ai”, các bị cáo đều có một câu trả lời giống nhau.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ảnh: Đình Tuyến

Đại diện Công an huyện Đức Hòa xác nhận, video này được quay tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa và được tung lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu, xúc phạm tới cơ quan công an.

Có mặt tại tòa, cha mẹ của Võ Thị Diễm My khẳng định, ngày 12/12/2019, Công an huyện Đức Hòa có mời tới trụ sở làm việc và sau đó giao lại Diễm My cho gia đình chứ không phải bắt cóc như nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai vu khống.