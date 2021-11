Công an chĩa súng nhân viên y tế: 'Không kiểm soát được cảm xúc'

Chiều 13/11, sau clip một cán bộ công an chĩa súng vào nhân viên y tế lan truyền, Công an huyện Đức Trọng, Công an huyện Lâm Hà và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp đột xuất và bàn giao hồ sơ về vụ việc liên quan.



Theo báo cáo của Công an huyện Đức Trọng, vào thời điểm tối 11/11, lực lượng trực ban Công an huyện nhận tin báo về một vụ việc có dấu hiệu mất ANTT tại khoa cấp cứu Trung tâm y tế huyện Đức Trọng. Ngay sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã cử cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường làm việc với các bên liên quan.



Làm việc với cơ quan Công an, Đại úy Nguyễn Duy N. (công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy Công an huyện Lâm Hà) xác nhận là người thanh niên trong clip to tiếng tại khoa cấp cứu.

Cán bộ chĩa súng vào y nữ nhân viên y tế. Đại úy N. trình bày, vào chiều cùng ngày, khi đang trinh sát một đối tượng hiềm nghi ma túy tại khu vực giáp ranh giữa huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng, Đại uý N. lúc này sử dụng trang phục dân sự, để trang phục Công an nhân dân trên xe ô tô cá nhân, đồng thời có mang theo công cụ hỗ trợ là súng bắn hơi cay.



Khoảng 23h20p, vợ của đồng chí N. gọi điện báo về việc con nhỏ 7 ngày tuổi vừa bị sặc sữa, tình trạng rất nguy kịch. Ngay sau đó, đồng chí N. báo với Ban chỉ huy rồi chạy về nhà tại xã Hiệp Thạnh - huyện Đức Trọng để chở con đi cấp cứu.



Tại sảnh cấp cứu Trung tâm y tế huyện Đức Trọng, có 02 nữ nhân viên y tế nhắc nhở việc đeo khẩu trang, lúc này vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con nên Đại úy N. đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, có hành vi to tiếng và cầm công cụ hỗ trợ giơ ra.



Trong lúc bác sĩ đang thực hiện cấp cứu, Đại uý N. cũng có lời nói lớn tiếng với nhân viên y tế. Về phía Trung tâm y tế huyện Đức Trọng, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, khám sàng lọc và hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Người đàn ông đi cùng liên tục cản lại. Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip một cán bộ công an đưa người nhà đi cấp cứu đã rút súng chĩa thẳng vào nhân viên y tế.



Trong đoạn clip cho thấy khi nhân viên y tế nhắc nhở phải tuân thủ quy tắc chống dịch "5K", người nam thanh niên đã lớn tiếng chửi thề, đồng thời trên tay còn cầm một vật giống súng, màu đen.



Khi nhân viên chưa kịp phản ứng thì nam thanh niên đã xô đẩy và chĩa súng thẳng vào người. Sau đó, sự việc được xác định xảy ra vào tối 11/11 tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.



Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Đại tá Trần Minh Tiến (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) đã yêu cầu đình chỉ nam cán bộ công an trong clip và giải trình vụ việc.