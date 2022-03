Công an cảnh báo trang cá nhân của Bí thư, Chủ tịch TP Hội An bị giả mạo

Chiều tối 23/3, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) thông tin, hiện nay, trên mạng Zalo xuất hiện các tài khoản Zalo giả danh ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An để kết bạn với các tài khoản Zalo khác nhằm mục đích bất chính.

Tài khoản giả mạo ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An (Ảnh: Công an TP Hội An).