Công an cảnh báo tin giả, sai sự thật liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng đang được tạm giam ở Trại giam T30 ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Phương Hằng có thái độ hợp tác tốt hơn.

Như đã thông tin, tối 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.