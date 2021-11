Công an Cần Thơ xử lý hơn 300 vụ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng

Thông tin trên được đăng trên cổng thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ.



Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố, các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện TP Cần Thơ đã tăng cường nắm tình hình, phát hiện trên 1.000 tài khoản Facebook đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.



Qua đó, đã đấu tranh, xử lý hơn 300 trường hợp tại TP Cần Thơ có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.



Đặc biệt Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 4 vụ án, 8 bị can về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Bị can Võ Hoàng Thơ. Ảnh: Công an cung cấp

Điển hình như vụ Võ Hoàng Thơ (36 tuổi, không có nơi cư trú cố định) bị cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều khởi tố về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.



Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ phát hiện Võ Hoàng Thơ sử dụng tài khoản Facebook “Minh Long”, “Hoàng Thơ”… đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. Vụ việc được chuyển cho Công an quận Ninh Kiều điều tra, làm rõ.



Theo Công an, Thơ là người có trình độ, từng công tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí, nhưng do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có tư tưởng bất mãn. Từ cuối năm 2020, Thơ thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook “Minh Long”, “Hoàng Thơ”… để đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin vi phạm pháp luật, đến mức phải xử lý hình sự.



Ngoài ra, Giám đốc Công an TP đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp, tổng số tiền phạt 125 triệu đồng; chuyển Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố ra quyết định xử phạt 8 trường hợp, tổng số tiền phạt 47,5 triệu đồng. Các trường hợp còn lại nhắc nhở, cho viết cam kết không tái phạm.



Trong đó, điển hình như vụ Giám đốc Công an TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.P (33 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) số tiền 10 triệu đồng.



Theo công an, ông P. là chủ nhiều tài khoản Facebook, trang Fanpage, Youtube có hàng trăm nghìn người theo dõi, thường xuyên đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, ông P. cũng đã sử dụng chính các tài khoản mạng xã hội này để cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.