Công an Cần Thơ truy nã đặc biệt người phụ nữ lừa đảo 8 tỷ đồng

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy về hành vi trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai biết đối tượng Nông Ngọc Thủy ở đâu xin báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo cho ông Lê Tấn Thạnh (điều tra viên thụ lý vụ án), điện thoại 0907.059.168; Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, điện thoại 0693.672.214.

(Nguồn: Vietnamnet)