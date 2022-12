Công an Bình Dương lên tiếng về dự án 'mỗi camera giá hơn 1 tỷ đồng'

Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho biết, giữa tháng 11, Công an tỉnh có báo cáo về tiến độ triển khai dự án hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: L.A.).