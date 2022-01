Công an Bình Dương lên tiếng về 6 đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Chiều 26-1, Công an tỉnh Bình Dương có cuộc họp mặt báo chí mừng xuân Nhâm Dần 2022. Tại đây, đơn vị này đã cung cấp thông đến việc bà Nguyễn Phương Hằng bị một số cá nhân tố cáo .

Cụ thể, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).