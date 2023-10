Công an Bình Dương giải cứu cô gái bị bạn trai dùng súng khống chế

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương. Đến trưa 26/10, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Hùng Minh, thu giữ một khẩu súng.

Chị Y bị đối tượng khống chế tại một khách sạn ở TP.Thủ Dầu Một được cơ quan công an giải cứu an toàn.

Hương Chi