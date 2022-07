Công an Bình Dương dự chi 500 tỷ đồng lắp 'mắt thần'

Ngày 15/7, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, để đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đơn vị đã lập tổ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm thông qua kênh báo chí, mạng xã hội, thông tin đại chúng, nhân dân. Tuy nhiên, thời gian qua, hiệu quả kênh thông tin tố giác tội phạm theo các hình thức này chưa cao.

Theo thống kê, từ năm 2021 đến tháng 6/2022, lực lượng công an chỉ tiếp nhận được khoảng 40 tin báo. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương mong muốn người dân quan tâm hơn để cùng với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, trở thành nơi bình yên, đáng sống.

Liên quan đến hệ thống camera an ninh, Đại tá Quyên cho biết từ khi thực hiện đề án (tháng 6/2020) đến nay, Bình Dương đã lắp đặt được 3.180 camera với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng, trong đó có 1.906 camera đã được lắp tại các ngã ba, ngã tư thuộc các tuyến đường của xã, phường, thị trấn và các tuyến liên xã, phục vụ hiệu quả cho việc theo dõi tình hình an ninh trên các tuyến đường.