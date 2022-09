Công an Bình Dương đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Xem thêm: Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (6/9) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.