Công an Bình Dương đề nghị chuyển vụ án Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

Tuy nhiên, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng về cùng hành vi trên.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết thêm, do 2 vụ án khởi tố trùng nhau và do cơ quan điều tra của hai tỉnh, thành cùng khởi tố nên Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi Công an TP.HCM, đồng thời gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc thống nhất nhập hai vụ án làm một, chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo quy định.

Như VTC News đưa tin, ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.