Công an Bình Dương đang xử lý hàng ngàn đơn tố giác liên quan đến các dự án BĐS

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt thì tổ chức bán đất nền tại dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát và thu tiền khách hàng 3 năm nay nhưng vẫn chưa giao đất.

Từ nhiều nguồn tin tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 15 vụ án với 16 bị can liên quan đến lĩnh vực đất đai ở các dự án bất động sản. Số tiền các bị can lừa đảo khách hàng trong 15 vụ án này ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Liên quan đến các dự án bất động sản ở Bình Dương, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi nhiều dự án chậm triển khai, dự án “treo”.