Công an Bình Dương bắt 'nóng' phạm nhân trốn khỏi Trại giam An Phước

Chiều nay (22/7), Công an phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng đội phòng chống tội phạm phường bắt giữ một phạm nhân trốn trại.

Đối tương Lê Thanh Giàu (54 tuổi, quê Kiên Giang) là phạm nhân đang chấp hành án 12 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trại giam An Phước - Bộ Công an (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).