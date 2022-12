Công an Bạc Liêu đang điều tra nhiều vụ có dấu hiệu tham nhũng

Vụ Tham ô tài sản xảy ra tại UBND xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình). Khoảng năm 2017-2018, ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1971, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình năm 2017) và ông Huỳnh Quốc Phong (SN 1975, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình năm 2018) lập 3 hồ sơ thủ tục duy tu, sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn xã để rút tiền ngân sách Nhà nước nhưng không thực hiện sửa chữa, với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài ra, còn vụ Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, 3 gói thầu mua sinh phẩm kit test Covid-19 của Công ty Việt Á, công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của CDC Bạc Liêu có dấu hiệu thiếu minh bạch, gây thiệt hại, lãng phí Nhà nước hơn 8,9 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng điều tra lại vụ Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường Bạc Liêu, với 4 bị can, thiệt hại hơn 11,6 tỷ đồng.

Thống kê của UBND tỉnh Bạc Liêu cho thấy, các vụ có dấu hiệu tham nhũng năm 2022 có tăng so với năm 2021, khi cơ quan điều tra khởi tố mới 4 vụ, 5 bị can (tăng 3 vụ, 5 bị can).