Công an Bắc Kạn thông tin về biển ngũ quý 9 mà Huấn "Hoa Hồng" tranh chấp

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Kạn có thông tin chính thức về việc xác minh, cấp biển số xe máy 97B1-999.99.

Cụ thể, thời gian qua mạng xã hội xôn xao về việc cấp biển kiểm soát xe máy 97B1-999.99 và có những bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự. Ngày 21/8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Kạn vào cuộc xác minh sự việc.