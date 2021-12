Công an An Giang thông tin vụ người đàn ông chết khi bị đưa về trụ sở

Your browser does not support the audio element.

Chiều ngày 29/12, Công an huyện Chợ Mới, An Giang thông tin đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn K. (54 tuổi), trú tại ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Công an huyện Chợ Mới: Thực hiện kế hoạch của Công an xã Nhơn Mỹ về việc triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội tại ấp Mỹ An, khoảng 20h ngày 28/12, sau khi xác định thông tin các đối tượng đang tập trung đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một căn nhà hoang thuộc tổ 20, ấp Mỹ An, Trưởng Công an xã Nhơn Mỹ trực tiếp chỉ huy lực lượng đến triệt xóa.