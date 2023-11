Công an An Giang bắt kẻ cướp tài sản sau 15 năm truy nã

Ngày 11/1/2008, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên ra quyết định truy nã nguy hiểm Võ Xuân Hoà về hành vi Cướp tài sản”.

Sau 15 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, đến trưa 2/11, Hoà bị trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện, Hoà được bàn giao cho Công an TP Long Xuyên điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hồi tháng 10, một kẻ trốn truy nã lâu năm cũng bị bắt. Cụ thể, hôm 23/10, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Bình Thủy bắt Đặng Văn Tý (SN 1987, trú tại ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú), kẻ bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, trong lúc làm thuê cho Công ty TNHH MTV Dung Nam (thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), Tý cùng Đặng Văn Tèo và Nguyễn Quốc Nhân bàn nhau trộm tiêu của công ty bán lấy tiền tiêu xài.