Công an 2 tỉnh phối hợp truy bắt xe khách tông chết người rồi bỏ trốn

Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình hôm nay (15/2) xác nhận, Phòng CSGT, công an tỉnh Bình Định đã tiến hành bàn giao tài xế Nguyễn Hồng Phong (SN 1979, trú tại TX. Thái Hoà, tỉnh Nghệ An) và phương tiện cho công an huyện Lệ Thuỷ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đây là tài xế gây ra tai nạn giao thông chết người ở tỉnh Quảng Bình rồi lái xe bỏ chạy.