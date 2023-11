Công an 2 tỉnh phối hợp bắt kẻ đang trốn truy nã nhưng vẫn đi trộm xe máy

Ngày 5/11, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ bị can Cao Văn Lộc (39 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng tang vật cho Công an TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre giải quyết theo thẩm quyền.

Lộc được xác định là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Bến Tre.

Trước đó, hôm 4/11, Công an huyện Bến Lức nhận được thông tin từ Công an TP Bến Tre, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm xe mô tô biển kiểm soát số 71B3- 444.92.