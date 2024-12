Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' dự kiến thu 340 tỷ đồng

Theo Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, nhà sản xuất xác nhận concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" dự kiến thu khoảng 340 tỷ đồng. Tại Hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch ngày 18/12, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam có bài tham luận Văn hóa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam: Thời cơ -Thách thức - Một số việc cần làm ngay. Trong đó, bà đã đề cập đến concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra ở Hưng Yên tối 14/12. Là một trong 50.000 khán giả tham gia, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương đánh giá cao một chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa. "Tôi có chứng kiến mấy chục nghìn khán giả tới concert Anh trai vượt ngàn chông gai, họ cùng nghệ sĩ hát vang các điệu chèo, điệu trống quân, Dạ cổ hoài lang... Nghệ sĩ cũng hát nhạc truyền thống kết hợp với dân ca đương đại kết hợp với âm thanh, ánh sáng, thời trang... rất chuyên nghiệp. Các nhà sản xuất cho rằng, chương trình này có doanh thu khoảng 340 tỷ đồng. Điều này cho thấy, sự kết hợp giữa truyền thống và sự sáng tạo tạo nên sức bật cho chúng ta. Chúng ta không thể hoài nghi về việc phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành mũi nhọn".

Sau đêm diễn ở Hưng Yên, concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ trở lại TP.HCM vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, theo bà Thu Phương để có nhiều hơn những "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi", "Chị đẹp đạp gió" hoặc những chương trình tương tự, Bộ Văn hóa, các cơ quan ban ngành phải có sự hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp. Theo bà, cần sự phối hợp giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Bộ, ban ngành liên quan, trình Chính phủ bạn hành Nghị định về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về tiền thuê đất cho những doanh nghiệp văn hóa cũng như luật đầu tư, tài trợ, hiển tặng để tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư và các nguồn lực đa dạng từ xã hội cho lĩnh vực văn hóa. Tiếp đó, ban hành những chính sách hỗ trợ việc chuyển những đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp những dịch vụ và sản phẩm văn hóa cần được thực hiện mạnh hơn giai đoạn trước. Cũng theo PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, sự đầu tư và hỗ trợ từ phía Nhà nước, không chỉ về nguồn lực tài chính mà còn là những biện pháp khuyến khích tinh thần sáng tạo, bảo trợ nghệ sĩ và tạo điều kiện để những tài năng văn hóa, nghệ thuật phát huy tối đa khả năng của mình. Đầu tư cho văn hóa không chỉ dành cho các ngành nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, điện ảnh... mà còn là xây dựng nền tảng giáo dục, để từ đó nuôi dưỡng ý thức về văn hóa cho mỗi người ngay từ khi còn nhỏ. Chính sách khuyến khích như giảm thuế cho các tổ chức nghệ thuật, tạo lập quỹ hỗ trợ sáng tạo, đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, trung tâm nghệ thuật công cộng... là những biện pháp quan trọng giúp nâng cao đời sống văn hóa của xã hội, đồng thời tạo động lực cho sáng tạo nghệ thuật thăng hoa. Tăng cường đầu tư cho văn hóa với sự cân bằng trong định hướng: đầu tư theo định hướng thị trường và đầu tư theo định hướng trợ câp dịch vụ công. Nhà nước cần đầu tư vào những lĩnh vực nền tảng như củng cố hạ tầng thông tin và đào tạo, hỗ trợ pháp lý, tín dụng, đất đai và các cơ chế ưu đãi khác để thúc đẩy sự đối mới và nội lực trong sản xuất, phân phối sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thúc đẩy sự cố kết, tương tác cùng có lợi của hệ sinh thái văn hoa. Nhà nước cần quan tâm hơn nữa và hỗ trợ cho hệ thống dịch vụ văn hóa công cộng, phi lợi nhuận, những các loại hình văn hóá có tính sáng tạo và có giá trị nghệ thuật, giá trị xã hội cao. "Trong kỷ nguyên mới, văn hóa chính là động lực phát triển bền vững của đất nước. Các giải pháp tập trung vào bảo tồn, đổi mới, sáng tạo và hội nhập văn hóa sẽ giúp Việt Nam không chỉ giữ gìn được bản sắc dân tộc mà còn vươn mình ra thế giới. Những nỗ lực này sẽ góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu bản sắc và đầy sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển của kỷ nguyên mới", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh. Trước đó, Concert Anh trai vượt ngàn chông gai được chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Sau đêm diễn ở Hưng Yên, concert sẽ trở lại TP.HCM vào tháng 3/2025, dự kiến có đầy đủ 33 anh tài góp mặt. Theo VTC News