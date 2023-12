Con trai út Tăng Thanh Hà giúp mẹ trang trí cây thông Noel, khoảnh khắc đáng yêu 'đốn tim' công chúng

Tăng Thanh Hà ưu tiên để các con tự trải nghiệm mọi hoạt động, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên. Cô thường xuyên chia sẻ hoạt động của các con trên trang Instagram cá nhân.

Khoảnh khắc con trai út nhà Tăng Thanh Hà giúp mẹ trang trí cây thông Noel. (Nguồn: Instagram Tăng Thanh Hà)

Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất đông bạn bè và người hâm mộ bày tỏ niềm yêu thích và gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến người đẹp.