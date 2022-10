Con trai út của Beckham làm ca sĩ

Đầu năm nay, anh cũng ký hợp đồng với Tap Music - công ty đại diện của Ellie Goulding, Lana Del Rey và phát hiện ra Dua Lipa.

Cruz Beckham được cho là đã có buổi làm việc với nhạc sĩ Poo Bear - người đứng sau thành công của Justin Bieber với bản hit Where Are U Now.



Cruz Beckham thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của mẹ. Ảnh: @cruzbeckham.

Những động thái kể trên của Cruz Beckham cho thấy anh đang nghiêm túc theo đuổi con đường ca sĩ. Cruz cũng muốn phát triển sự nghiệp âm nhạc ở thể loại pop.