Con trai tự dưng ngoan, GS Cù Trọng Xoay chưa kịp mừng thì "khóc ròng" khi biết lý do: Trên tivi thông thái, ở nhà bị con nít... lừa

Lúc tắm bao giờ cũng là lúc tâm sự thật, nên Min giọng trầm trầm tâm sự: "You know, tháng 12 rồi mà". Bố ngơ ngác không hiểu, bèn hỏi tháng 12 thì sao? Min ngỡ ngàng nhìn bố: "Bố không biết à? Là tháng của Ông già Noel ấy, nên con phải ngoan chứ?".

À, thì ra là thế, tiện bố hỏi luôn xem đã dự định quà gì chưa (để nếu quà khó thì bố mẹ còn đặt sớm cho ông già Noel có cái mà tặng). Min giọng lại trầm trầm: "À thì con cũng chưa nghĩ ra quà gì. But you know, con cứ ngoan trước đã". À, vậy là cũng biết đầu tư đấy.

Vì cũng đang tâm sự chân thành nên bố cũng giọng trầm trầm: "Thực ra lớn lên đi làm như bố cũng thường phải ngoan vào dịp cuối năm con ạ. Việc gì cũng làm chăm chỉ, cẩn thận, thành tích rõ ràng, không kêu ca, không cãi lại". Min ngạc nhiên: "Wow, cũng vì ông già Noel ạ?". Mình đáp: "Ừ, đại khái vậy, không chỉ một ông, mà là một loạt các ông bà già Noel luôn". Mắt Min sáng lên: "Wow, người lớn sướng thế".