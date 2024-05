Con trai tôi xếp hạng nhất lớp dù điểm thi thấp, nhiều phụ huynh kiện cô giáo nhưng nghe lời giải thích thì xấu hổ

Ngày nay trong nhiều gia đình, bố mẹ không còn quá đặt nặng chuyện thành tích học tập lên con cái. Quan trọng là con đến trường vui vẻ, khoẻ mạnh là bố mẹ đã yên lòng. Nhưng dĩ nhiên không phải tất cả phụ huynh đều có chung suy nghĩ này, một số bậc bố mẹ vẫn rất chú trọng đến điểm số và thành tích của con, luôn mong muốn đứa trẻ của mình đạt vị trí cao trong lớp. Từ đó dẫn đến những tình huống so sánh, ganh đua giữa bọn trẻ với nhau. Chẳng may sao, thằng bé nhà tôi lại rơi vào đối tượng bị so sánh.

Chuyện là đầu tuần nay đi họp phụ huynh, tôi bận chút công việc riêng nên đến dự cuộc họp trễ hơn một chút so với giờ quy định. Lúc đến lớp, tôi nhìn thấy bầu không khí trong cuộc họp khá căng thẳng, dù chưa hiểu tình hình gì đang diễn ra. Tôi chỉ thấy một vị phụ huynh đang đứng lên nêu ý kiến, tranh luận với cô giáo về vấn đề xếp thứ hạng trong lớp với một biểu cảm khá gay gắt, tỏ vẻ không hài lòng với kết quả cuối cùng mà giáo viên chủ nhiệm đưa ra.

Ảnh minh hoạ

Vì để hiểu sơ qua toàn bộ câu chuyện, tôi đã quay sang một bàn phụ huynh khác để hỏi thì lúc này mới ngỡ ngàng khi biết được rằng con trai mình được cô giáo chọn là học sinh giỏi xuất sắc và hơn thế nữa, thằng bé còn đứng vị trí nhất lớp. Tuy nhiên vị phụ huynh của một bạn học lại không đồng tình với kết quả này, nên mới có tình huống chị ấy phân bì với cô chủ nhiệm.