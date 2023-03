Con trai tiếp tục gửi đơn xin bảo lãnh cho bà Nguyễn Phương Hằng

Tối 23/3, theo nguồn tin của Zing, ông Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng) vừa có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM xin bảo lãnh cho bị can Nguyễn Phương Hằng.

Theo đó, ông Tuấn xin được bảo lãnh cho bà Hằng được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại.

Theo ông Tuấn, trước đây ông đã nhiều lần gửi đơn xin xem xét khoan hồng hình phạt cho bà Nguyễn Phương Hằng, xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại, nhưng chưa được xem xét vì vụ án còn tiếp tục điều tra.

Ông Tuấn cho rằng đến nay, những người giúp sức cho bà Hằng đã bị khởi tố và vụ án chỉ còn điều tra mở rộng. Do đó, vụ việc có thể tiếp tục kéo dài, nên ông tiếp tục làm đơn gửi Cơ quan điều tra xem xét hành vi, mức độ phạm tội của bà Phương Hằng.