Con trai Thu Quỳnh được mẹ cho chỉnh nha từ lúc 7 tuổi: Đâu là độ tuổi tốt nhất để chỉnh nha cho bé?

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, trưởng khoa răng hàm mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết thời điểm tốt nhất để chỉnh nha là khi trẻ vừa hoàn tất bộ răng vĩnh viễn (12-13 tuổi).

Tuy nhiên, tùy trường hợp mà có can thiệp phù hợp chứ không phải đợi tuổi. Có trẻ 10 tuổi đã mọc xong răng vĩnh viễn. Nếu đợi đến 12-13 tuổi mới đưa đến bác sĩ thì việc chỉnh răng trở nên khó khăn. Trẻ được can thiệp kịp thời, quá trình chỉnh sẽ rút ngắn được một nửa thời gian.

Bác sĩ Lê Thanh Bình (khoa răng hàm mặt Bệnh viện Nhi Đồng 2) tư vấn thêm: “Tùy mức độ lệch lạc của răng mà có thể chỉnh nha sớm sau khi bé thay răng cửa. Những lệch lạc nhẹ bác sĩ sẽ tiền chỉnh nha cho trẻ.

Chỉnh sớm (7-8 tuổi) trong trường hợp bé bị móm, bị khớp cắn sâu, cắn hô ra ngoài do trẻ hay mút tay, thở miệng thì can thiệp sớm chừng nào tốt chừng đó. Còn trường hợp khớp cắn lệch lạc do cung hàm bất đối xứng với răng (cung hàm nhỏ, răng to) thì chỉnh sau 12 tuổi. Những rối loạn về khớp cắn hoặc các rối loạn khác nặng hơn thì nên chờ sau khi thay xong toàn bộ răng sẽ chỉnh”.

Theo Emdep.vn