Con trai sốc vì cảnh nóng của bố ở phim Việt giờ vàng

Trong Hành Trình Công Lý tập 4 phát sóng tối 17/10, Khang - con trai Hoàng (Việt Anh) bị bạn bè dè bỉu vì bố ngoại tình và lộ clip nóng. Trước vụ việc này, Khang vô cùng thất vọng vì cậu từng xem bố mình là tấm gương sáng để noi theo. Lúc tức giận, cậu hét vào mặt Hoàng và bị bố cho "ăn tát".

Phân cảnh Khang sốc vì cảnh nóng của bố.

Bạn bè dè bỉu Khang có một ông bố đang nổi tiếng vì clip nóng



Hoàng muốn giải thích với con ...



... nhưng Phương ngăn cản.



Khang đã hét vào mặt Hoàng: "Dối trá. Không xứng đáng là bố"...



... và lĩnh trọn cái tát nảy lửa từ bố.