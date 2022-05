Con trai rối loạn ngôn ngữ, đếm '9, 10, eleven', sao nam Vbiz xử lý khéo

Trong khi tiếng Anh có vẻ tốt hơn thì tiếng Việt của bé bị ngọng, khá khó nghe. Chính nam diễn viên cũng thừa nhận điều này.

Lương Thế Thành dạy con trai đọc số

Khi đang đếm 8, 9, 10… thì cậu bé không đọc số 11 mà lại nói ''eleven'' (số 11 nhưng bằng tiếng Anh). Gặp tình huống này, Lương Thế Thành kiên nhẫn giảng giải nhẹ nhàng, khẳng định ''ba đang hỏi con tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh''.

Sau đó anh từ từ dạy con và cậu bé cũng đã đọc thành thạo các số phía sau bằng tiếng Việt.

Trên thực tế, việc rối loạn ngôn ngữ xảy ra khá phổ biến, đặc biệt là với trẻ tiếp xúc nhiều ngôn ngữ từ nhỏ. Trong một số trường hợp, các bé không biết nên dùng ngôn ngữ nào vào thời điểm nào, về lâu dài không có thứ tiếng nào tốt mà thậm chí còn bị chậm nói, phát âm khó nghe.