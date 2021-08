Con trai Quang Dũng - Jennifer Phạm 13 tuổi đã là nam thần

Cậu bé thừa hưởng nhiều đường nét của bố, 13 tuổi mà như thanh niên.

Your browser does not support the video tag.

Clip: con trai Quang Dũng khoe visual đỉnh cao.

Bảo Nam chào đời năm 2008, là trái ngọt hôn nhân duy nhất của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 - Jennifer Phạm.