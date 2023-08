Con trai người Việt của Angelina Jolie cười tươi dù bị cửa ô tô suýt đập vào mặt

Pax Thiên cùng mẹ và em gái Vivienne tới New York từ ngày 15/8. Pax Thiên luôn "hộ tống" Angelina Jolie trong mọi chuyến đi. Cậu từng đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho Angelina Jolie trong các phim First They Killed My Father, Without Blood ở Italy.

Pax Thiên sinh năm 2003. Năm 2007, Angelina Jolie và chồng cũ Brad Pitt sang Việt Nam nhận nuôi Pax Thiên.