Con trai Lương Thế Thành trổ tài vẽ mẹ, ai xem tranh cũng nhịn cười khen "chân dài" y đúc Thuý Diễm

Bố mẹ cần cung cấp cho trẻ một môi trường rộng rãi, thoáng đãng để trẻ có thể vận động và khám phá tự do. Các loại đồ chơi, vật liệu như bút màu, giấy vẽ, hạt nhựa, gỗ, đất sét... cũng cần được trang bị đầy đủ để trẻ có thể sáng tạo. Ngoài ra, bố mẹ thường xuyên đưa trẻ đến các bảo tàng, công viên, nhà văn hóa để trải nghiệm nhiều lĩnh vực nghệ thuật, khoa học cũng là một cách để mở rộng sở thích của con.

Bố mẹ cần chủ động lắng nghe và hỏi ý kiến trẻ về ý tưởng, mục đích, cách thức của những gì chúng đang làm. Tạo bầu không khí ấm áp, cởi mở và tôn trọng để trẻ cảm thấy thoải mái chia sẻ những sáng tạo của mình. Dành lời khen ngợi chân thành, cụ thể khi trẻ thể hiện sự sáng tạo, không đánh giá hay phê bình quá mức. Treo, trưng bày những tác phẩm sáng tạo của trẻ trong nhà cũng là cách để tăng niềm tin, sự tự hào của con.

- Tham gia vào hoạt động sáng tạo cùng trẻ

Bố mẹ cần chủ động đề xuất và làm cùng trẻ những hoạt động nghệ thuật, thủ công, khoa học... phù hợp với độ tuổi và sở thích của con. Chia sẻ ý tưởng, cùng nhau thảo luận và tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề đặt ra. Tạo bầu không khí vui vẻ, thân mật, hào hứng khi làm việc sáng tạo cùng trẻ để con cảm thấy thoải mái. Khuyến khích trẻ chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của con trong quá trình sáng tạo.

- Cho trẻ không gian riêng để sáng tạo

Bố mẹ cần tôn trọng, và không kiểm soát quá nhiều khi trẻ đang say sưa với hoạt động sáng tạo của mình. Quan sát và cảm nhận khi nào trẻ cần sự giúp đỡ, khi nào trẻ muốn tự do sáng tạo. Kiên nhẫn chờ đợi khi trẻ muốn chia sẻ những gì mình đã làm, không vội vàng yêu cầu. Tạo cho trẻ một không gian riêng tư, yên tĩnh để con có thể tự do và thoải mái sáng tạo.

- Khuyến khích phản hồi, thử nghiệm và học hỏi

Bố mẹ không nên quá lo lắng về kết quả cuối cùng của hoạt động sáng tạo, mà quan tâm đến quá trình sáng tạo của trẻ. Chia sẻ quan điểm, góp ý một cách tôn trọng, tránh phê bình hay định hướng quá mạnh. Khuyến khích trẻ thử nghiệm ý tưởng mới, không sợ sai lầm và luôn sẵn sàng học hỏi. Chia sẻ với trẻ những câu chuyện về quá trình sáng tạo của các nghệ sĩ, nhà khoa học nổi tiếng để kích thích động lực và cảm hứng cho con.

