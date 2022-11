Con trai lọt top 10 'Siêu tài năng nhí', bà mẹ ở Hà Nội bật mí 3 bí quyết giúp con thông minh, tự tin

Nuôi dạy con là hành trình dài cần sự nhẫn nại, kiên trì, yêu thương. Sự nóng vội chẳng những không giúp trẻ phát triển toàn diện mà còn gây tổn thương con trẻ. Hiểu thấu điều đó, chị Hàn Hồng Hạnh, 33 tuổi, sinh sống tại Hà Nội đã bật mí hàng loạt bí quyết nuôi dạy con.

Bé Vũ Khôi - con chị Hồng Hạnh có tên ở nhà là Finn. Năm nay, Finn 7 tuổi nhưng đã đạt được một số thành tựu ấn tượng. Finn dành giải Nhất bảng level 1 ở giải US Kid Little Easy Tournament 2020 do học viện golf EPGA tổ chức cho lứa tuổi từ 6 tuổi trở lên. Lúc mới tham gia, Finn mới 4 tuổi nên phải làm cam kết và có ý kiến chuyên môn từ chuyên gia. Lần thứ hai tham gia vào năm 2021, Finn dành giải Ba dù chưa được học một cách bài bản như các bạn.

Tuy nhiên, giải golf mang lại nhiều cảm xúc và thách thức nhất đối với Finn là giải Vietnam Junior Open 2022. Đây là 1 giải đấu quốc gia, hội tụ những tay golf trẻ hàng đầu Việt Nam, có thứ hạng cao trong làng golf không chuyên thế giới.

Chị Hồng Hạnh cho con tham gia với mong muốn thử sức bền trong một giải golf chuyên nghiệp. Và Finn là gôn thủ nhỏ tuổi nhất, bền bỉ thi đấu 54 hố trong 3 ngày. Bé vinh dự được trao tặng cúp vàng cho vận động viên triển vọng. Ngoài ra, Finn còn nhận được lời mời tham gia chương trình Siêu tài năng nhí. Sau vòng loại gồm 30 thí sinh trên toàn quốc, bé dừng chân ở top 10 trong đêm chung kết.

LỘ TRÌNH NUÔI DẠY CON KHOA HỌC GIÚP CON PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Chị Hồng Hạnh chia sẻ, vợ chồng chị quan tâm đến việc giáo dục từ khi con chưa chào đời. Hai vợ chồng cùng nhau đi học chương trình Cửa sổ vàng và đọc nhiều cuốn sách giáo dục trẻ khi Finn còn trong bụng mẹ.

Trong hành trình cùng con khôn lớn, chị Hồng Hạnh liên tục thay đổi phương pháp giáo dục để đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh gia đình, nhằm giúp con phát triển tốt nhất. Chị chia theo từng giai đoạn như sau:

- Từ 0 - 3 tuổi: Bố mẹ đưa Finn đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều hoạt động giúp kích thích các giác quan. Giai đoạn này cần có những hoạt động gần gũi thiên nhiên, gặp gỡ các bạn đến từ môi trường khác nhau. Điều này giúp con trở nên dạn dĩ, có khả năng thích nghi nhanh chóng. Khi đưa con con đến đâu, làm gì, chị Hạnh đều giải thích, giới thiệu với con về mọi vật, mọi việc xung quanh.