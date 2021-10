Con trai lên thành phố làm việc được trả lương 50 triệu một tháng nhưng con dâu mỗi lần chỉ gửi về 1 triệu mà vẫn được cả làng ca tụng có lòng hiếu thảo

May mắn thay, bên nhà bạn gái của anh cũng lên tiếng giúp đỡ. Sau khi hai bên gia đình gặp nhau, bên nhà gái tỏ ra rất thân thiện, không những họ không coi thường nhà bác ở quê, mà còn hứa sẽ bỏ ra một nửa số tiền để mua một căn nhà cho đôi trẻ. Vậy là, vợ chồng anh họ đã có một căn nhà riêng sau kết hôn. Tuy nhiên, do mới trả được hơn nửa số tiền của căn nhà nên hàng tháng anh phải trích gần 40 triệu để trả góp nốt số tiền còn nợ. Còn tiền chi tiêu hàng tháng sẽ do chị dâu lo liệu. Kể từ khi đôi vợ chồng trẻ kết hôn, mỗi tháng họ đều gửi về quê 1 triệu cho hai bác.

Mọi người trong làng tôi đều nói rằng chị dâu hiếu thuận, cuộc sống trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, vừa phải trả nợ mà vẫn gửi tiền về biếu bố mẹ. Tuy 1 triệu không nhiều nhưng đó cũng thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con dâu dành cho bố mẹ chồng. Nhưng tôi không nghĩ vậy, hai bác đã dành hết khoản tiền tiết kiệm mà vất vả lắm mới kiếm được cho anh chị mua nhà, bây giờ hai bác cũng rất chật vật kiếm tiền để lo cho cuộc sống hàng ngày.

Mặc dù các bác sống ở quê, phí sinh hoạt không cao như trên thành phố nhưng với 1 triệu của chị dâu thì cũng chẳng mua được gì ở đây cả. Theo mọi người, tôi có nên nói chuyện để anh họ chu cấp thêm cho hai bác tiền không? Tôi sợ nói ra hai bác sẽ giận tôi nhiều chuyện, nhưng không nói thì tôi thấy thương họ quá. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!