Con trai 'Kỳ đà hoa' Thảo Trang lần đầu tiên đóng MV cùng mẹ

Tối 6/10, Thảo Trang chính thức cho ra mắt MV Ước Mơ Của Mẹ. Khoác áo mới cho ca khúc, nữ ca sĩ còn kết hợp cùng nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jmi Ko để tạo ra một phiên bản da diết hơn và có sự khác biệt so với những phiên bản trước đó.

Trong MV, Thảo Trang xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, đóng vai trò là một người kể chuyện, tái hiện dòng thời gian của một bà mẹ đơn thân quyết định gác lại ước mơ làm một nghệ sĩ violin của mình để dành hết mọi thứ cho đứa con của mình, nuôi con khôn lớn.

Ở mỗi thời điểm, sẽ có những khó khăn, trở ngại nhưng khi nhớ về “gia tài lớn nhất cuộc đời” của mình là con, mẹ lại có thể mạnh mẽ bước tiếp. Bởi “Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn - Còn thế giới của mẹ chính là con”.