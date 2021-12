Con trai hỏi thế nào là thủ dâm, bà mẹ ở Hà Nội dùng ngón chân và quả dưa leo làm "đạo cụ", trả lời con một cách tinh tế thế này

Khi con muốn nói về "xóc lọ" và "giữ biên cương" Khuya 30/11/2021, hai mẹ con được biết đến từ "xóc lọ" và "giữ biên cương", lúc đó đã biết "xóc lọ" là thủ dâm. Tối 1/12/2021, con kể với mẹ là đã hỏi bạn thường xem tiktok thì "giữ biên cương" là giữ "cờ... him". Sau đó, con trai hỏi: Thế nào là thủ dâm? Làm thế nào để có em bé? Làm sao biết được lúc nào mình dậy thì?

Trốn tránh, lờ đi hay đối diện thẳng thắn khi con hỏi chuyện giới tính? Câu hỏi này tất nhiên không có đáp án chung bởi quan niệm nuôi dạy con mỗi người một khác. Trong mắt nhiều phụ huynh, trò chuyện với con về chuyện tình dục, sinh đẻ chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Cũng có phụ huynh khẳng định, họ cởi mở với con vì muốn "vẽ đường cho hươu chạy"… an toàn. Dù suy nghĩ bố mẹ ngày nay có vẻ đã "thoáng" hơn nhiều, nhưng chủ đề giới tính, với nhiều người vẫn là vùng đất cấm. Nhiều ông bố ngỡ ngàng khi con gái 11 tuổi hỏi "làm thế nào để có thai?" hay người mẹ lặng người khi nghe con thủ thỉ: "Có nên quan hệ tình dục với bạn trai?", bởi vì trong mắt họ, con cái mình hãy còn nhỏ bé ngây thơ lắm.

Trả lời của mẹ với "giáo cụ" là ngón chân, 1 quả dưa chuột, 1 bao cao su.

Những "đạo cụ" chị Hương dùng để dạy con về giáo dục giới tính.

Thế nào là thủ dâm?



Chị Hương nói: Khi con dậy thì, bộ phận sinh dục của con sẽ lớn hơn bây giờ, to chừng gấp rưỡi hoặc gấp đôi ngón chân cái. Khi con suy nghĩ đến tình dục, bộ phận sinh dục của con sẽ lớn lên và cương cứng, sẽ to bằng hoặc lớn hơn quả dưa chuột này. Kích cỡ mỗi người không giống nhau, có người có thể to như cổ tay mẹ và dài hơn nữa, khoảng 1 gang tay (20cm). Khi cương cứng đó, nếu con cọ xát liên tục vào bộ phận sinh dục sẽ thấy khoái cảm, và sau một hồi cọ xát nhanh và mạnh, bộ phận sinh dục sẽ phun ra chất nhầy màu trắng, gọi là xuất tinh, lúc này con sẽ thấy rất dễ chịu, gọi là cực khoái.