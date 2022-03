Con trai Đan Trường rửa bát cực chuyên nghiệp, Thủy Tiên nghẹn ngào: ''Có người nói mẹ chỉ biết Thiên Từ thôi nhưng nhìn con như vậy mẹ sao nỡ bỏ con giây phút nào''

Bà mẹ 1 con cũng tâm sự ''Nhìn con như vậy làm sao mẹ nỡ bỏ con giây phút nào'' để thể hiện tình yêu của mình với con. Không chỉ giỏi giang, xinh đẹp, nữ doanh nhân còn được ngợi khen là một bà mẹ vô cùng khéo léo, tinh tế và yêu thương con hết mực.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Thủy Tiên từng tâm sự: "Tiên và anh Trường đến với nhau là do duyên số. Nên khi duyên số đã hết thì việc chia tay cũng thuận theo tự nhiên. Tiên chỉ có một phương châm muốn chia sẻ đó là phụ nữ hãy làm một người vợ, người mẹ thật tốt nhưng nếu chúng ta đã làm hết sức mình mà vẫn không gặp may mắn trong hôn nhân thì hãy thật bản lĩnh, mạnh mẽ bước ra khỏi vòng an toàn mà tự chọn hướng đi riêng cho bản thân và làm chỗ dựa vững chắc cho con trẻ.

Doanh nhân Thủy Tiên và con trai.