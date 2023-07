Con trai chị đẹp 'Đạp Gió' gây ngỡ ngàng vì mới 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng

Trong chương trình Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny được phát sóng vào hôm 17/7, Choo Ja Hyun (Đạp Gió) gây chú ý khi xuất hiện cùng ông xã Vu Hiểu Quang và cậu con trai 5 tuổi.

Đáng nói, cậu bé không khỏi khiến khán giả ngỡ ngàng khi giao tiếp bằng tiếng Hàn, tiếng Trung và còn gây sốt khi đảm nhận vai trò phiên dịch viên nhí giúp bố Vu Hiểu Quang trò chuyện cùng ekip người Hàn.

Chứng kiến sự hoạt bát của con trai, Choo Ja Hyun tự hào tiết lộ thêm: "Thực ra thằng bé còn có thể nói chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Nhật nữa đó". Nói cách khác, quý tử nhà Choo Ja Hyun có thể giao tiếp được bằng 4 thứ tiếng. Sau khi nghe chia sẻ từ mỹ nhân sinh năm 1979, các thành viên trong ekip show Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny đã không giấu nổi vẻ trầm trồ, kinh ngạc.