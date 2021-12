Con trai 7 tuổi đột nhiên hỏi mẹ: "Quan hệ có đau không": Đây là câu trả lời ngắn gọn nhưng quá tinh tế từ một Tiến sĩ giáo dục

Một người mẹ gần đây đã thú nhận rằng khi con trai 6 tuổi hỏi làm thế nào để sinh con, cô ấy đã trả lời lấp lửng: "Vì vợ chồng yêu nhau và muốn có con". Cô càng hoang mang hơn khi đứa trẻ hỏi tiếp: "Làm thế nào mà một số phụ nữ có con nếu họ không có chồng?". Mặt đỏ bừng, chị lắp bắp: "Họ đến ngân hàng tinh trùng đóng tiền để được sinh con" rồi tìm mọi cách lảng đi trước khi con hỏi câu tiếp theo.

Sự ngượng ngùng của người mẹ không phải là điều gì quá mới mẻ: Nhiều bậc cha mẹ thừa nhận rằng họ cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với con cái về tình dục. "Hầu hết chúng ta không có những bậc cha mẹ nói chuyện với mình về tình dục, vì vậy chúng ta thiếu những kỹ năng để thảo luận về nó với con mình," Tiến sĩ Debra W. Haffner, tác giả cuốn From Diapers to Dating: A Parent's Guide to Raising Sexually Healthy Children nhận định.



Tiến sĩ Debra W. Haffner.

Tuy nhiên, bạn nên đi bao xa khi trò chuyện với con về vấn đề này? Nói quá ít có thể khiến trẻ bối rối nhiều hơn; nói quá nhiều có thể làm chúng choáng ngợp. Để hướng dẫn phụ huynh, cần xác định chính xác những câu hỏi phổ biến nhất mà trẻ hỏi và chia nhỏ câu trả lời thành hai mức: Tiết lộ tối thiểu (thông tin sơ sài mà trẻ cần nghe) và tiết lộ tối đa (khi bạn và con bạn cảm thấy đủ thoải mái để khám phá chủ đề sâu hơn). Không cần phải làm theo từng câu trả lời này; hãy coi chúng là một "bản thiết kế", từ đó xây dựng cuộc trò chuyện với con một cách phù hợp nhất có thể.

Tuổi từ 5 đến 7



1. Quan hệ tình dục có nghĩa là gì?

Tiết lộ tối thiểu: Tình dục là cách những người trưởng thành thể hiện tình yêu dành cho nhau. Đó cũng là cách mọi người tạo ra những đứa trẻ. Đó là một kiểu ôm ấp đặc biệt.

Tiết lộ tối đa: Sau khi nói những điều trên, hãy hỏi, "Điều đó có trả lời câu hỏi của con không?". Nếu con bạn muốn biết thêm thông tin, hãy cung cấp chi tiết bằng cách sử dụng thuật ngữ chính xác cho các bộ phận cơ thể. Ví dụ, "Người đàn ông đặt dương vật của mình vào âm đạo của người phụ nữ". Quan sát ngôn ngữ cơ thể của trẻ. Bà Haffner khuyến nghị nếu con thay đổi chủ đề, chẳng hạn như làm mặt "đơ", lúc đó chỉ cần nói "Chúng ta có thể nói thêm về vấn đề này vào lúc khác" và sau đó ôm đứa trẻ thật chặt.

2. Làm thế nào để tinh trùng và trứng kết hợp với nhau?

Tiết lộ tối thiểu: Chúng gặp nhau bên trong cơ thể người phụ nữ và hình thành một em bé. Người phụ nữ giữ em bé an toàn trong tử cung của mình trong chín tháng cho đến khi em bé sẵn sàng chào đời.

Tiết lộ tối đa: Tinh trùng ra khỏi dương vật của người đàn ông khi quan hệ tình dục và đi vào bên trong tử cung của người phụ nữ, nơi nó gặp trứng. Chúng kết hợp với nhau để tạo ra em bé. Trẻ em ở độ tuổi này chưa sẵn sàng nghe về sự kích thích, vì vậy hãy tiếp tục giải thích thêm về mặt lâm sàng.