Cơn sốt mới trên toàn cầu, giá vé máy bay đắt đỏ nhất mọi thời đại

Giá vé máy bay đang “cao nhất mọi thời đại”

Thông tin từ tờ The New York Times cho biết, chỉ số giá vé máy bay của tất cả các hãng hàng không Mỹ đã tăng vọt lên 33,3% trong tháng 4/2022 - mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 12 năm 1980.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong tháng 4, giá vé máy bay trong nước đã tăng 18,6% so với tháng trước, mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ khi giá vé máy bay được đưa vào rổ tính toán chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Mức tăng này cũng là một trong những yếu tố chính đẩy chỉ số CPI hàng năm của Mỹ tăng đến 8,3%.

Đáng chú ý, số liệu của Công ty nghiên cứu Adobe Digital Insights cho thấy, giá vé của các hãng hàng không đã tăng 47% kể từ tháng 1/2022 và đã cao hơn so với trước đại dịch.

Giá vé máy bay thế giới liên tục lập “đỉnh”

Giá các chuyến bay đến Hoa Kỳ trong tháng 5 cao hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019. Tháng 5 cũng là tháng thứ tư liên tiếp chứng kiến ​​giá vé tăng so với mức trước đại dịch - giá đã tăng 5% vào tháng 2, 20% vào tháng 3 và 27% vào tháng 4.

Hãng tin Bloomberg cũng cho biết, tình trạng tăng giá vé máy may đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tại Hong Kong, giá vé bay đi London của hãng Cathay Pacific Airway trong tháng 6/2022 đã lên đến 42.051 Dollar Hong Kong (HKD), tương đương 5.360 USD, cao gấp 5 lần so với thời điểm trước đại dịch.