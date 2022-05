Cơn 'sốt' đất ở Bình Dương bắt đầu 'hạ nhiệt', có 4 tỷ đồng trong tay có nên đầu tư vào khu vực này không?

Bên cạnh đó, có đến 35% dự án bất động sản tại Bình Dương là các dự án khu đô thị với các loại hình nhà phố, liền kề. Loại hình chung cư được ưa chuộng tại Bình Dương, nhưng loại hình nhà phố, liền kề cũng không hề hạ nhiệt. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang sản xuất, kinh doanh, không quá bất ngờ khi nhu cầu thuê nhà mặt phố để phục vụ các hoạt động này gia tăng tại Bình Dương.

Dữ liệu từ đơn vị này cũng cho thấy lực cầu bất động sản Bình Dương có dấu hiệu giảm sút trong 4 tháng đầu năm 2022. Nhu cầu tìm mua các sản phẩm bất động sản toàn tỉnh giảm 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng quan tâm đến đất nền dự án và đất nền giảm sâu nhất, lần lượt ở mức 18% và 15%

Lý giải cho giai đoạn trầm lắng này, các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản Bình Dương không nằm ngoài ảnh hưởng của các biện pháp thắt chặt quản lý nhà đất gần đây như việc ngân hàng tiếp tục siết tín dụng cho vay bất động sản, tăng cường kiểm soát đối với giao dịch bất động sản, nhiều ngân hàng nâng lãi suất tiết kiệm để thu hút tiền gửi trong dân….

Song mặt bằng giá rao bán đất nền tại 3 thành phố của Bình Dương vẫn tăng ở mức cao. Cụ thể, thành phố Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một có giá rao bán trung bình đất nền dự án trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng lần lượt là 41%, 21% và 19% so với trung bình giá cả năm 2021.