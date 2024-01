Con rể vừa ra tù truy sát cả gia đình vợ khiến hai người tử vong

Ngày 25/1, Cơ quan Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An đang phong toả hiện trường, tiến hành điều tra vụ án một gia đình thương vong nghi bị sát hại trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 25/1, người dân xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, nghe tiếng kêu tại gia đình bà Trương Thị Th. nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, mọi người phát hiện bà Th. và con gái là chị Thái Thị T. đã tử vong, chồng bà Th. đang bị thương nặng. Nạn nhân bị thương đã được người nhà và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.