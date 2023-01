Con nuôi gốc Việt của Angelina Jolie trở thành nghệ sỹ

Tháng 6/2022, Pax Thiên được nhìn thấy có mặt trên phim trường Without Blood do Angelina Jolie đạo diễn ở Rome, Italy. Thanh niên gốc Việt được trang bị bộ đàm, thường xuyên trao đổi qua lại với mẹ.

Trong cuộc phỏng vấn với People ngày 17/8/2022, Angelina Jolie thuê hai con trai lớn của mình là Maddox và Pax Thiên làm trợ lý đạo diễn trong tác phẩm mới của cô. Ngôi sao Salt còn đặc biệt khen Pax Thiên làm việc chăm chỉ trên phim trường.

Pax Thiên từng hỗ trợ Angelina trong bộ phim đầu tay của cô với cương vị đạo diễn First They Killed My Father năm 2017.

Trước đó, Jolie tiết lộ trong lần xuất hiện trên Woman's Hour của kênh BBC Radio 4 năm 2016 rằng Pax có sở thích về âm nhạc và DJ.