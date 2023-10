'Con nhà nòi' Hà An Huy được dự đoán chiến thắng Vietnam Idol 2023

Để theo đuổi đam mê, Hà An Huy đã chuyển vào TP.HCM sinh sống, xây dựng sự nghiệp. Trước Vietnam Idol 2023, giọng ca 21 tuổi là quán quân chương trình Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất 2022. Trở lại sân chơi âm nhạc mới, An Huy muốn thử thách, chứng tỏ khả năng, tìm kiếm cơ hội lớn hơn.

Trải qua các đêm thi, Hà Anh Huy bước vào top 5 chung cuộc của Vietnam Idol. Song, giám khảo Huy Tuấn từng nhận xét An Huy vẫn còn an toàn, chưa thực sự bứt phá. Nam ca sĩ cho biết luôn lắng nghe và đón nhận những góp ý. “Đối với tôi, sự an toàn ở đây là về mặt cảm xúc. Tôi nghĩ nếu mình có sự “an toàn” là tự tin vào phần thi, tự tin vào ca khúc của mình”, An Huy chia sẻ.

Chia sẻ với VietNamNet, Hà An Huy cho biết thời điểm ban đầu có chút áp lực vì có nhiều đối thủ mạnh, cộng thêm phải thể hiện màu sắc riêng để phù hợp tiêu chí, chinh phục khán giả. Với anh, thí sinh nào trong top 7 cũng là đối thủ đáng gờm, mỗi người có thế mạnh riêng. Anh tiếc nuối khi hành trình này sắp kết thúc.